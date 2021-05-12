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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.05.21 19:30

«Случайный вальс» звучал 9 мая на площади около Морского вокзала Мурманска

Учащиеся детско-юношеской спортивной школы №14 в форме советских солдат приглашали на танец прохожих и зрителей. Флешмоб состоялся благодаря поддержке Мурманского морского торгового порта.

9 мая жителей Мурманска людьми в военной форме времён Великой Отечественной войны не удивить. Однако у Мурманского торгового порта это получилось. Днём в сквере, возле памятника «Паруса надежды», собрались около десятка ребят в костюмах. Девушки в форменных юбках, юноши - в кирзовых сапогах. Они приехали, чтобы станцевать вальс.

«Случайный вальс» - так называлась акция, устроенная Мурманским морским торговым портом. Также называется и композиция, под которую в танце кружились пары учеников спортивной школы.

Вторая часть флешмоба предполагала участие зрителей. Ребята приглашали их на танец. Собравшиеся стеснялись, но отказать не могли. Флешмоб получился. Об этом говорили улыбки на лицах прохожих, ставших внезапно главными действующими лицами. Также в 45-м здесь танцевали мурманчане, отмечая Победу над врагом.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Страна победила, пришла долгожданная Победа. Было настоящее счастье у людей. Как рассказывали свидетели и исторические факты, люди выходили на улицы, и, в частности в Мурманске, люди выходили на морской вокзал, на территорию. И вот здесь были проявления любви и счастья за Победу нашей нации в этой тяжёлой войне».

Сюрпризом для участников стало и появление губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он вместе с командующим Северным флотом направлялся на пришвартованный возле морвокзала фрегат «Адмирал Горшков».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы с командующим СФ случайно решили посмотреть на «Горшкова». Спасибо командующему, что он здесь находится. Огромный спрос. И, подъезжая к площади морского вокзала, увидели, что здесь мероприятие. И, конечно, здорово, что порт организует это событие, потому что та защита Заполярья, которая была, она, конечно, во многом ради того, чтобы порт остался работать».

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Нам очень понравилась та атмосфера, которая присутствует здесь, в этом месте, в этот момент. Вы назвали её акцией. Несомненно, акция в честь народа-победителя, наших предков, наших дедов».

Мурманский морской торговый порт в годы войны был сердцем Мурманска, одной из главных стратегических точек. Через него шла помощь союзников советскому фронту. За всё время войны работа по перегрузке техники и боеприпасов не останавливалась ни на минуту, несмотря на регулярные авианалёты.

Сегодня порт также одно из градообразующих предприятий, но теперь переваливает исключительно мирные грузы, укрепляющие не оборону, а экономику страны.

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Антонина Викторовна Ф.
10.05.21 14:43
Прекрасно! Очень проникновенно.
Комментарий к новости:В День Победы по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт» в сквере перед Морским вокзалом прошла акция «Случайный вальс»
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