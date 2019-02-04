«Случайный вальс» звучал в троллейбусе не в случайный день

Необычным флэшмобом порадовали жителей города воспитанники спортивной школы № 14 Мурманска. В курсирующем троллейбусе, пассажиров встретили вальсом в честь 76-летия Победы в Сталинградской битве.

Под звуки старого патефона офицеры вальсируют с девушками и не где-нибудь, а в салоне городского троллейбуса. Известная мелодия Марка Фрадкина «Случайный вальс» была выбрана специально – эта песня была написана композитором в честь окончания Сталинградской битвы и сразу стала фронтовым хитом среди офицеров. До сих пор её мотив не оставляет равнодушными многих северян. Вот и пассажиры, случайно оказавшиеся в электротранспорте в этот день, не могли скрыть нахлынувших эмоций:

- Песни хорошие, военные... Хорошо воспринимаются людям, говорят мурманчане. - Замечательная акция, поднимет патриотизм, военный дух.

Музыкальный флэшмоб в этот день прошёл во многих городах страны - в парках, скверах и других общественных местах. Но мурманская акция, пожалуй, оказалась самой необычной.

Городской перевозчик с радостью предоставил борт троллейбуса № 6, чтобы организовать для горожан театрализованное представление, воссоздав атмосферу военного времени.

- Это необходимо, - уверен Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт г.Мурманска». - И это даже не флэшмоб, а акция, которая должна быть ежегодной. А сталинградская битва - это веха, с которой началась наша Победа.

Романтичный военный вальс в военное время дарил людям надежду на счастье и на саму жизнь. Благодаря таким акциям память о подвигах сохраняется в наши дни