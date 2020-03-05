Случайный взрыв вывел из строя военнослужащих-контрактников

В воинской части в Печенгском районе взорвался имитационный боеприпас. При этом пятеро военнослужащих-контрактников получили травмы.

По информации Северного флота, военные специалисты грубо нарушили технику безопасности, что послужило причиной ЧП. В сообщении так же уточняется, что пострадавшие получили незначительные травмы. Их оперативно доставили в больницу, угрозы для их жизни нет.

Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

Напомним это уже не первое происшествие в Печенге. В середине февраля один из военнослужащих мотострелковой бригады не вышел после выходного дня. Его тело было найдено в квартире по месту проживания. Кроме того, в ряде региональных СМИ появилась информация ещё о двух погибших военных. В сообщениях уточняется, что случаи никак не связаны. Один из мужчин умер от сердечного приступа, а ещё один погиб в аварии.