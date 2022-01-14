Слуховой аппарат отправился на полку

История Арсения Драчука объединила тысячи неравнодушных людей. Весёлый, активный и одарённый мальчик страдает от редкого врожденного заболевания, омрачающего его жизнь. На протяжении нескольких лет семья собирала пожертвования, чтобы сделать дорогостоящую операцию в США. Наконец-то чудо, которое так ждал Арсений, случилось.

Среди своих сверстников Арсений Драчук никогда не выделялся – такой же задорный и активный непоседа, любящий рисовать, читать и играть во дворе. Однако есть отличие – с самого рождения у него отсутствовали наружные слуховые проходы и деформированы ушные раковины. Слышал Арсений очень плохо.

Ольга Василенко, учитель Арсения: «Единственно, что могу сказать, наблюдая каждый день за ребёнком и общаясь с ним, конечно чувствуется, что ребёнку сложно воспринимать все звуки, которые его окружают. Ему сложности доставляет общение с детьми. Часто возникает в общении недопонимание между детьми. Потому что Арсений, получается, навязчиво очень предлагает свои мысли и идеи ввиду того, что он не может расслышать того, что говорят одновременно все дети сразу».

Оказать необходимую помощь и провести операцию по восстановлению слуха согласилась одна из американских клиник, но цена за неё для семьи мальчика оказалась просто неподъёмной. На помощь пришли волшебники – именно так Арсений называет неравнодушных людей, которые по крупицам помогали собирать нужную сумму, а это практически 13 миллионов рублей.

Татьяна Драчук, мама Арсения: «В конце сбора нас поддержал Фонд благотворительный «Алёша», также нас поддержал Евгений Никора, Следственное управление следственного комитета по Мурманской области. Собрался большой отзывчивый коллектив, хотелось бы всех перечислить, но волнение, очень сложно всех вспомнить».

Американская клиника была выбрана не случайно, ведь именно там врачи работают по уникальной технологии, которая позволяет восстановить уши, а главное, возвращает слух и делает это очень быстро. В России такие операции практически не делают, они многоэтапные и влекут за собой серьёзные последствия.

Татьяна Драчук, мама Арсения: «Операции проходили успешно, но в течение какого-то времени начинались осложнения. Знаем некоторых детей, которые после операции в России ехали в Америку на коррекцию».

С намеченного пути семья решила не сворачивать. К апрелю прошлого года сбор был закрыт, однако, радоваться было рано. Пандемия сыграла свою роль и добавила Арсению и его маме много проблем, например, визу пришлось оформлять в Казахстане. Однако все трудности были пройдены, операция состоялась, и слуховой аппарат был убран на дальнюю полку.

Татьяна Драчук, мама Арсения: «Аппарат, конечно, искажает звуки естественные, качество звуков совершенно другое, а тут все своё».

Этим летом Арсению предстоит ещё одна поездка в Соединённые Штаты, врачи сделают операцию на второе ухо, однако, уже первая процедура дала существенные результаты.

Телекомпания «Арктик-ТВ» желает Арсению и его семье удачи. Нам было приятно получить от парня поздравление с Новым годом. В ноябре, во время первой поездки в США, мальчик отправил из Калифорнии, где ему делали операцию, нам открытку. Из-за большого расстояния она дошла до редакции только сейчас.