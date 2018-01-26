Слушаем и вспоминаем Владимира Высоцкого

В память о Владимире Высоцком. Лучшие песни легендарного поэта, исполнителя, которому в этом году могло бы исполниться 80 лет, звучали со сцены Мурманской областной филармонии.

Так мурманские музыканты решили отдать дань памяти гению Владимира Семеновича. Как это было - в постоянной рубрике «Без комментариев».