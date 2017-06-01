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День за днём с «Арктик-ТВ»01.06.17 19:30

Слушайте своё сердце, а оно никогда не ошибётся

В преддверии Дня защиты детей для ребят из детских домов и коррекционных школ сотрудники областного психологического центра при поддержке Министерства образования и науки региона провели ряд мероприятий, приуроченных к этой дате. По традиции каждый раз выбирается новое место посещения. В этом году «Праздник детства» устроили в Кировске. В город горняков приехали ребята из Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Мончегорска и Кандалакши. Почётными гостями праздника стали дети и родители из замещающих семей…

Ежегодный «Праздник детства», организованный региональным Министерством образования и науки и специалистами областного психологического центра, развернулся на нескольких площадках кировского Дома творчества «Хибины». Сладкий стол, конкурсы, безумные эксперименты, бумажная дискотека… Каждый год событие проводят в разных городах, но неизменно в честь международного Дня защиты детей. Герои торжества ещё не знают, какое масштабное мероприятие для них подготовили. 

Ни малыши, ни ребята постарше толком не знают, зачем их защищать и почему этому даже посвятили отдельный день.  Может быть, предполагают они,  всё наоборот, это дети являются защитниками взрослых?

Для людей, которые отважились принять в свои семьи обездоленных детей, фраза «дети-защитники» - не шутка и не пустой звук. Например, первого приёмного ребёнка бывший школьный учитель Екатерина Вишневская взяла вместе с мужем в 2011 году. Сейчас она воспитывает уже четверых… И именно дети спасли её от одиночества после внезапной смерти супруга. Они стали настоящей опорой и главной радостью северянки.

- В первого ребёнка я влюбилась по монитору, - вспоминает Екатерина Вишневская, замещающий родитель. - Мне показали его, я сказала: «Это мой! И мы не ошиблись. Дети очень разные, у каждого свои интересы, но есть одно общее - мы одна семья. Нас объединяет желание жить в доме, жить вместе. Они очень этим дорожат.

На сегодняшний момент в Мурманской области почти 90% детей-сирот воспитываются именно в замещающих семьях. Детские дома стремительно пустеют и закрываются. Их даже переименовали в центры помощи детям. Даже самые преданные делу воспитатели считают, что лучшее воспитание ребята получают не в госучреждениях, а в доме, полном любви.

- Эти дети другие, в них есть боль. И тот, кто научился делить эту боль, у того получается в дальнейшем всё, - говорит Екатерина Вишневская, замещающий родитель. - Если в обычный компот сыпешь немного сахару, то здесь надо  больше сахара.

- Праздник нам очень понравился, смешно. Детям, главное, понравилось, спасибо, что позвали, - делится своими впечатлениями Ольга Лютаева, замещающий родитель.

Еще одна северянка с большим сердцем - Ольга Лютаева, которая пять лет воспитывает двоих умниц - дочек, говорит: психологи клубов замещающих семей здорово помогают нам стать осознанными родителями.

- Быть родителем очень легко, это кажется что все сложно, - говорит Ольга Лютаева, замещающий родитель. – Главное, любить детей и они будут любить тебя тоже.

- За каждым специалистом закреплена семья. Я сама знаю каждую семью и в клубе мы гордимся, что открыто можем говорить о всех проблемах и успехах, - отмечает Алла Александрова, начальник отдела службы сопровождения замещающих семей (г.Кировск). - А главный совет, который дают заполярные приёмные родители тем, кто только думает взять под своё крыло ребёнка, прост - слушайте своё сердце, а оно никогда не ошибётся.

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