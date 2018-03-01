Служат России, но успевают выступить на сцене

Главная задача солдата защищать Родину – призвание ответственное, но не творческое. В армейских буднях оригинальный взгляд на обыденные вещи зачастую не нужен, а жизнь по уставу сложно назвать разнообразной. В этом случае спасают культурные события и конкурсы, которые во время досуга проводят среди военных. Одно из таких мероприятий - фестиваль «Служу России», который был организован на базе ДК в Снежногорске.

Отметим, что это уже третий Открытый фестиваль самодеятельного творчества сотрудников силовых министерств и ведомств проходит в Снежногорске. На сцене не только исполнители и коллективы города судоремонтников. Главные герои и участники - люди в военной форме. Умеют наши бойцы и петь, и танцевать. Они успешно осваивают не только военную технику, но и музыкальные инструменты.

Не отстают от военных и гражданские служащие войсковых частей и сотрудники МЧС, представители сразу двух ЗАТО - Александровска и Североморска.