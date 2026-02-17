Служба горючего Вооружённых Сил России отмечает 90-летие

Наливные танкеры вспомогательного флота круглогодично обеспечивают горючим корабли как Северного флота, так и других флотов России в различных районах Мирового океана.

Доставить горючее на военные корабли в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах, а также в Средиземном море под силу наливным танкерам Северного флота.

Начальник службы ГСМ управления (ресурсного обеспечения) Северного флота полковник Леонид Миренков: «Если очень плохая видимость и невозможен переход морем судна, то будем осуществлять доставку автомобильным транспортом. Служба горючего может выполнить свою задачу в любую погоду, в любое время и в любых условиях».

Только в прошлом году было проведено более 100 заправок в дальних морских зонах. Сегодня военные моряки демонстрируют работу судна «Умба» в главной базе Северного флота.