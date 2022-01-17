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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.22 19:30

Служба и опасна, и трудна, но определенно имеет и свои достоинства

Быть военным решил ещё в раннем детстве Дмитрий Хаитжанов. Да и другого пути у Дмитрия, теперь уже офицера в седьмом поколении, похоже, не было. Начальник филиала арсенала Полярного нисколько не жалеет о выборе профессии, в службе, по его словам, помимо тягостных немало и положительных моментов.

Дмитрий Хаитжанов, начальник филиала арсенала, г. Полярный: «Каждый военнослужащий, который приходит в ряды Вооруженных сил, становится на все виды обеспечения: вещевое, продовольственное, денежное. Политика нашего государства – это максимально сделать так, чтобы военнослужащему комфортно было выполнять его функциональные обязанности».

С детства в ряды российской армии хотел попасть и Олег Савин. Службу он всегда считал работой достойной и престижной. Тем более, что с каждым годом у военнослужащих становится больше льгот.

Олег Савин, начальник цеха зенитных ракет филиала арсенала, г. Полярный: «Служба в Вооруженных силах, я могу сказать, сейчас стала более защищённой: людям квартиры выдаются, которым на контрактную службу приходят, субсидии получают, а те, кто пораньше пришёл, получают денежную компенсацию по истечению времени… Формой обеспечивают, пайками обеспечивают. В принципе, неплохими».

Нет сегодня смысла скрывать, что зарплаты у военных одни из самых высоких в нашем регионе.

Сергей Мамбетов, начальник арсенала комплексного хранения, г. Гаджиево: «Кроме этого, для военнослужащих существуют различного рода компенсационные выплаты, выплаты за физическую подготовку, за профессиональную подготовку, за классность и т.д. В принципе, чтобы человек развивался и шёл по карьерной лестнице – препятствий нет».

Желающих с нетерпением ждут представители военных комиссариатов. Заключить контракт можно разными путями: первый подходит для тех, кто проходит срочную службу в армии – новобранцам обязательно это предложат. На военную должность в структурах флота могут претендовать и граждане запаса.

Вадим Радов, военнослужащий арсенала комплексного хранения, г. Гаджиево: «Гражданский человек, который проходил службу по призыву, либо в целом проходил военную службу, обязан обратиться в военкомат, к которому он приписан. Человек приходит в комиссариат и говорит, что хочет заключить новый контракт».

Под финансовой защитой государства останутся и военные пенсионеры. Так что определённо плюсов в нелегкой военной службе немало, главные из которых – стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

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