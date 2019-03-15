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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.19 19:30

Службе геодезии и картографии России исполнилось 100 лет

В честь векового юбилея в Управлении Росреестра Мурманской области вспоминали, с чего начиналась работа специалистов,  чего удалось добиться за прошедший век.

Начало развития геодезических и картографических работ в нашей стране относится к эпохе Петра I. Он первым обратил серьёзное внимание на необходимость географических сведений о государстве и составления подробных и достоверных карт России. В допетровский период в России использовались так называемые «географические чертежи». Составлялись они без всяких определенных правил и издавались в ограниченном количестве.  Стоит отметить, что масштабной точностью такие карты не отличались. Но сто лет назад началось бурное развитие геодезии и картографии как отдельной науки сопряженной с высшей математикой, физикой и другими точными дисциплинами. Овладеть этой профессией бесспорно сложно.

«Геодезист - это даже не профессия, это состояние души, - считает Александр Красильников, заместитель начальника отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии. - В геодезии случайных людей не бывает: или геодезист, картограф, топограф, маркшейдер, гидрограф, или человек не нашей сферы».

За сто лет геодезисты сделали невозможное: перенесли на карты в точном масштабе всю страну. Ещё более детальными эти изображения удалось сделать с использованием достижений технического прогресса. Но до этого инженеры и конструкторы совершенствовали своё оборудование. Специально для гостей конференции, среди которых действующие специалисты, ветераны профессии и струнены - бедующие картографы, была организована историческая выставка оборудования. «Во-первых, это интересно, это история, - рассказывает об экспозиции Наталья Самсонова, главный специалист Управления Росреестра по Мурманской области. - У каждой профессии есть своя история, на нашей выставке можно увидеть, на каком оборудовании работали дедушки, на каком работают современные геодезисты».

Научная конференция продлилась 5 часов, во время которых перед участниками выступили не только специалисты Росреестра, но и представители гидрографической службы Северного флота, научные сотрудники Горного института РАН и представители различных компаний, которые так или иначе связаны с геодезией. Участники обсудили достигнутые результаты, сложности, которые предстоит преодолеть в будущем и наметили путь развития службы.

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