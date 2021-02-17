Из-за буровзрывных работ будет перекрываться движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге Р-21 «Кола»В Мурманской области продлена самоизоляция для старшего поколения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.21 19:30

Службе горючего и смазочных материалов Вооружённых сил России исполняется 85 лет

В преддверии этого юбилея на Северном флоте подвели краткие итоги деятельности.

Важнейшим направлением деятельности службы ГСМ является обеспечение сил Северного флота в Арктике, где природные условия предъявляют особые требования к качеству и составу горючего, на котором работает военная техника. Специально для этого разработано арктическое дизельное топливо, которое успешно применяется при низкой температуре воздуха.

Ежегодно на флот выделяют более 150 тысяч тонн различных видов горючего. Организована система хранения и распределения топлива с учётом климатических особенностей. Для обеспечения боевой и оперативной подготовки работают несколько морских танкеров. Они обслуживают корабли в дальних походах. А также перевозят топливо на объекты флота, расположенные на островах Северного Ледовитого океана и континентальном побережье арктических морей, было доставлено более 20 тысяч тонн топлива.

Для заправки автомобильной и бронетанковой техники в условиях вечной мерзлоты применяются новые технологии. Так, в военном гарнизоне Тикси установлены новые контейнерные автозаправочные станции. Они могут работать автономно от собственного источника энергии или от промышленных электросетей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПриехал Афонин из Москвы, а областную организацию КПРФ возглавил Попов
-

Последние комментарии

Иван
17.02.21 07:26
Какая оплата на сайте поставщика?! Зачем врать. Мурманская ТЭЦ на своем сайте ничего не принимает и оплатить невозможно. УК Заполярье сервис, ООО ЕРЦ, капремонт, домофон - тоже самое. Продвинутых на в
Комментарий к новости:Оплатить квитанции за услуги ЖКХ можно без комиссии
Андрей
16.02.21 22:55
Четко и по полочкам. Спасибо!
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: В семейное законодательство в 2020 году были внесены поправки - Руслана Передрук
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
16.02.21 15:55
Учащиеся МБОУ КШМ почтили память не вернувшихся с военного конфликта, проходившего в Демократической Республике Афганистан (ДРА). 32 года назад последний воин СА пересек государственную границу ДРА и
Комментарий к новости:В сквере «Аллея памяти» у мемориала воинам-интернационалистам почтили память погибших в Афганистане
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728
-Скоро в эфире23:30«Клиники России». Научно-популярная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На АЗС Мурманской области продолжается рост цен на бензин-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 48 копеек, евро – почти на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Тема ухода от мазутозависимости остаётся в нашем регионе в числе приоритетных-PRO ЖКХ (18+)Правительством Мурманской области установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 год-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительством Мурманской области установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 год
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика