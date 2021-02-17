Службе горючего и смазочных материалов Вооружённых сил России исполняется 85 лет

В преддверии этого юбилея на Северном флоте подвели краткие итоги деятельности.

Важнейшим направлением деятельности службы ГСМ является обеспечение сил Северного флота в Арктике, где природные условия предъявляют особые требования к качеству и составу горючего, на котором работает военная техника. Специально для этого разработано арктическое дизельное топливо, которое успешно применяется при низкой температуре воздуха.

Ежегодно на флот выделяют более 150 тысяч тонн различных видов горючего. Организована система хранения и распределения топлива с учётом климатических особенностей. Для обеспечения боевой и оперативной подготовки работают несколько морских танкеров. Они обслуживают корабли в дальних походах. А также перевозят топливо на объекты флота, расположенные на островах Северного Ледовитого океана и континентальном побережье арктических морей, было доставлено более 20 тысяч тонн топлива.

Для заправки автомобильной и бронетанковой техники в условиях вечной мерзлоты применяются новые технологии. Так, в военном гарнизоне Тикси установлены новые контейнерные автозаправочные станции. Они могут работать автономно от собственного источника энергии или от промышленных электросетей.