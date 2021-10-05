Службе уголовного розыска России исполнилось 103 года

История современного уголовного розыска началась 5 октября 1918 года. В первые годы службы специалисты УГРО вели борьбу с преступностью и действующими в то время крупными бандами.

Во время Великой Отечественной войны принимали активное участие в противодействии диверсантам, вредителям, мародёрам, расхитителям и дезертирам. В составе истребительных и партизанских отрядов действовали в тылу врага.

Послевоенный период стал временем подъёма. А девяностые принесли череду испытаний. Однако упорная и целенаправленная работа позволила переломить ситуацию и добиться снижения уровня преступности в стране. Сегодня уголовный розыск - важное звено правоохранительной системы.