Службы пожарно-спасательного гарнизона флотской столицы выбрали для тренировки лицей №1 Североморска

Такое масштабное пожарно-тактическое учение в лицее №1 Североморска специалисты МЧС организовали впервые. Задача – проверка готовности спасателей гарнизона к ликвидации условного возгорания.

В первом лицее Североморска тушили пожар. Возгорание было условным и являлось элементом проверки организации гарнизонной службы местного пожарно-спасательного гарнизона.

Такое масштабное пожарно-тактическое учение в лицее №1 Североморска специалисты МЧС организовали впервые. Задача – проверка готовности спасателей гарнизона к ликвидации условного возгорания.

Такие тренировки проводят для проверки уровня профподготовки руководящего состава, оценке навыков пожарно-спасательных подразделений по ликвидации пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. А также для отработки взаимодействия всех экстренных служб.

Владислав Ковальчук, начальник специальной пожарно-спасательной части №6 по охране ЗАТО г.Североморск: «Сегодня производилась постановка сил и средств на пожарные гидранты. Подавались стволы на тушение пожара и защиту кровли, работал лафетный ствол. Также звенья ГЗДС отработали единый сигнал бедствия пожарного».

А ещё огнеборцам пришлось спасать условных пострадавших. Со всеми поставленными задачами участники учений справились.