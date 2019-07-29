Служебный пёс помог раскрыть тяжкое преступление в Мурманске

«В дежурную часть Колы поступило сообщение, что в районе Ура-Губы совершено нападение на человека, пострадавшему нанесено ножевое ранение, - рассказывает Максим Орлов, кинолог ЦКС УМВД РФ по Мурманской области. – Я выдвинулся в составе оперативной группы на место преступления, где собака взяла след. Она привела нас к подъезду одного из домов по ул. Рыбацкая, 37. В ходе оперативных мероприятий был выявлен гражданин, причастный к данному преступлению».

Под подозрение правоохранителей попал неоднократно судимый мужчина, 1985 года рождения. Он был задержан и доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном и рассказал сотрудникам полиции, что в нетрезвом состоянии, во время конфликта, ударил ножом своего знакомого. Затем выбросил острый предмет и скрылся.

Мужчина указал приблизительное место, где он избавился от орудия преступления. Найти нож тоже помог немецкая овчарка Ярл.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.