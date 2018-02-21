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День за днём с «Арктик-ТВ»21.02.18 19:30

Служи России!» - праздничная акция в областной библиотеке

В Мурманской областной научной библиотеке в самом разгаре традиционная ежегодно акция «Служи России!». В преддверии 23 февраля для всех читателей подготовили увлекательную программу, посвящённую Дню защитника Отечества.

Популярность службы армии среди молодёжи в последние годы возрастает. Многие парни  пересмотрели своё отношение к этому жизненному этапу и теперь смотрят на службу как на одну из возможностей добиться успеха в жизни. Но для того чтобы пополнить ряды новобранцев - одного желания мало, нужно быть ещё и образованным. В Мурманской областной научной библиотеке стартовала ежегодная акция «Служу России!», основная и самая увлекательная её часть - викторина с необычными вопросами.

Для участников викторины теоретическое  испытание, посвящённое российской армии, не только повод узнать что-то новое, но и возможность подготовиться к предстоящей службе, посостязаться в уровне знаний фактов о российской армии.

- Мы приглашаем всех в этот четверг, 22 февраля, в 15 часов. Будут интересные призы, которые пригодятся как молодому поколению, таки и тем, кто примет участие в викторине, - сообщила Ирина Конина, заведующая отделом информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки.

Помимо викторины в программе ещё много интересного и увлекательного: лекции, показы презентаций. А для поклонников  музыки военной тематики сотрудники библиотеки подготовили электронный сборник аккордов популярных армейских песен, которые легко можно исполнить на гитаре. Акция продлиться до 26 февраля.

 

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