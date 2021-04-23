Служить на Северный флот отправилась первая в весенней кампании группа новобранцев

Они будут распределены в подразделения сухопутных и береговых войск, армии ВВС и ПВО, а также на некоторые надводные корабли, где применяется принцип смешанного комплектования.

Александр Дегтярёв, начальник отдела подготовки призыва военного комиссариата Мурманской области: «Заболевших у нас нет, все ребята прошли медицинскую комиссию, психологический отбор, все годны к военной службе».

Помимо медкомиссии молодые люди прошли и тестирование на коронавирус. Пополнение полностью обеспечено военным обмундированием, медицинскими масками, перчатками, средствами личной гигиены, банковскими и персональными электронными картами.

Из-за строгого санитарно-эпидемического режима отправка призывников состоялась без участия их родителей и близких людей, а транспорт, который был задействован в перевозке новобранцев, тщательно продезинфицировали.

В первой мурманской группе собралось 20 человек, из Архангельска в Североморск отправилось 49 парней.