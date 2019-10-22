«Служить не страшно!» - 22 призывника отправились на Северный флот

Им предстоит год разлуки с родными и близкими, жёсткой дисциплины и закалки духа. В Мурманске торжественно проводили призывников к месту службы.

Офицеры говорят: армия делает из мальчиков мужчин. Год вдали от родительского дома, с ранним подъёмом, боевой подготовкой и приказами командира предстоит и сегодняшним новобранцам.

«Один год службы - для вас это путевка в жизнь. Поскольку вы научитесь дисциплинированности, порядку, исполнению приказов, - говорит Александр Хомяков, врио заместителя губернатора Мурманской области. - А в дальнейшем у вас будут различные льготы и по поступлению в вузы, и по поступлению на работу на высокие должности».

Всего в Мурманской области в эту кампанию будут призваны 620 человек. Служить они отправятся в разные регионы страны. А наши военные части пополнятся новобранцами из других уголков России. Служить в родном регионе сегодня отправляются 22 человека.

«Хотелось пожелать ребятам достойно отслужить, овладеть военной техникой современной, удачи в боевой подготовке, - говорит Олег Хамов, военный комиссар Мурманской области. - Родителям и девушкам, соответственно, дождаться их, потому что, когда солдата ждут, легка и служба для него».

Военкомы заверяют: такого явления как «дедовщина», или как говорят военные, «неуставные отношения» в современной армии нет, бояться не стоит. Призывники, в свою очередь, службы не страшатся и отвечают по-философски:

- Это, в принципе, не так уж и страшно. Всего год. И я думаю, почему бы и нет. Страшнее может быть, когда я вернусь. А сейчас служить…

- Неотъемлемая часть проводов - слезы мам, бабушек и девушек. Всего лишь 10-15 минут на то, чтобы сказать самые важные слова…

Призывники еще не успели сесть в автобус и отправиться к месту службы, а родные уже пытаются узнать, когда можно будет их навестить.

Но не все родители готовы навещать своё чадо каждый день. Некоторые мамы уверены, что в этом вопросе главное не разбаловать солдата, чтобы он стал настоящим мужчиной.

Перед отправкой - общее фото со дня призыва, которое совсем скоро станет первым снимком в дембельском альбоме.