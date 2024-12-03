«Служить России»: в Мурманске состоялись оборонно-спортивные соревнования юнармейских отрядов

На базе 26-й школы состоялись соревнования юнармейских отрядов, в ходе которых молодые ребята и девчонки показывали свои умения в различных конкурсах.

В Мурманске состоялись оборонно-спортивные соревнования юнармейских отрядов «Служить России». Площадкой для состязания стала школа №26.

Сергей Тян, главный судья соревнований: «Самая, наверное, главная задача – это формирование и готовность наших юных героев, наших патриотов, чтобы они могли выполнять патриотические задачи и защитить Родину. А сегодня они себя проявят, покажут, как они это умеют делать».

В соревнованиях приняли участие шесть отрядов. Они состязались в конкурсе строя и песни, разборке и сборке автомата Калашникова, в одевании противогазов на скорость, а также рассказывали о международных сигналах SOS и тренировались оказывать первую медицинскую помощь.

Многие ребята здесь не просто для полезного и приятного времяпрепровождения – большинство уверены, что все эти навыки пригодятся в будущем, ведь юнармейцы планируют связать жизнь с военным делом.

Илья Назаренко, ученик кадетской школы г. Мурманска, ученик класса ВМФ: «Я собираюсь поступать в Санкт-Петербурге в Военно-морской флот. Буду учиться хорошо, чтобы сдать хорошо экзамены и поступить учиться».

Валерий Базюк, ученик кадетского класса лицея №2 имени Александра Невского: «Я планирую поступать в следственный комитет имени Александра Невского, который находится в Санкт-Петербурге. Хочу свою жизнь связать с военной службой и раскрывать военные преступления на территории Украины. Это моя мечта. Я хочу заменить маленькие погоны орла на большие звёзды, чтобы стать человеком, который способен защищать нашу Родину».

12 декабря юнармейцев будет ждать муниципальный этап игры «Победа» - там уже ребятам предстоит сразиться в военных эстафетах.