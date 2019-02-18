Смехобой, или Весёлые и находчивые сотрудники силовых структур сразились в юмористической битве

В Мурманске состоялся фестиваль «КВН в погонах».

«Через тернии к звёздам» - так звучит тема X юбилейного юмористического фестиваля «КВН в погонах», который состоялся в воскресенье в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова. Пошутить и от души посмеяться в столицу Заполярья приехали 9 команд.

Камелия Разенкова служит в мотострелковой бригаде и играет в КВН. Она не только единственная девушка в сборной, но и капитан команды. «Мы участвуем в этом конкурсе уже четыре года, - рассказывает Камелия Разинкова, капитан команды КВН «Динамит». – Члены моей команды достаточно послушные, слушаются меня, хотя иногда приходится кричать, ругаться. Но они не обижаются на меня. Они покладистые».

Юмористы в погонах говорят, что их принято считать суровыми и черствыми, но на самом деле они тоже бывают ранимыми.

Команда моряков показала миниатюру под названием «Военного бросила девушка».

Подготовка к выступлениям занимает много времени. Если гражданские юмористы репетируют по вечерам, то когда же успевают придумывать шутки и делать реквизит защитники Отечества?

«Армия - это организованное место, соответственно издается специальный приказ, мы прикомандировываемся, создается план работы и согласно этому плану мы репетируем, - раскрывает военные тайны шутников Кирилл Михайловский, капитан команды КВН «Из бухты вон!». - Поэтому всё просто».

«Военные отдыхают на российских курортах», - вот так, по мнению весёлых и находчивых отвечает сотрудник силовых структур, которому впервые разрешили выехать за границу.

Ради хорошей шутки силовики готовы к самым неожиданным перевоплощениям и смелым решениям. На юмористическом фестивале клетка-тренд сезона. На сцену в килтах вышли «Суровые парни». Эта сборная из посёлка Спутник и стала победителем юбилейного юмористического фестиваля.