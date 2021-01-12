Смело выходим из полярной ночи под присмотром тренера

«Образ жизни» - новый проект о здоровом образе жизни. Следующая программа будет о том, как выйти из полярной ночи без последствий для организма.

Полярная ночь на широте Мурманска завершилась. Но до полноценного светового дня ещё далеко. Как сделать выход из «тёмного периода» менее болезненным для своего здоровья? И как привести своё тело в форму после зимней спячки? Об этом мы поговорили с фитнесс-экспертом Владимиром Антоненко.

Также вы сможете узнать, зачем северянам требуется включать в рацион витамины и почему фрукты из магазина не всегда полезны.

Фитнес-индустрия постоянно эволюционирует. Привычные тренировки можно разнообразить в ЕМС-студии. Электрические импульсы помогут стать стройнее к весенне-летнему сезону.

Александр Берг, тренер: «Начать надо с желания, надо иметь чёткую цель, к которой ты хочешь двигаться. Во-вторых, надо прийти в студию, переговорить с тренером, записаться и двигаться к цели».

О том, как начать выход из полярной ночи с пользой для организма, расскажем в следующую среду, 20 января, в программе «Образ жизни» на телеканале «Арктик- ТВ».