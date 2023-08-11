Сменный состав полярников прибыл на станцию «Северный полюс-41»

На станцию «Северный полюс-41», более десяти месяцев дрейфующую в высоких широтах Северного Ледовитого океана, доставили сменный состав полярников, научное оборудование и запас продовольствия. Об сообщает телеграмм-канал Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

По словам директора учреждения Александра Макарова, в районе станции лёд постепенного разрушается. При этом данные спутникового мониторинга показывают, что недалеко от станции есть несколько обширных ледовых полей. «Если вертолётная авиаразведка это подтвердит, а наши специалисты выберут более устойчивую льдину для научного лагеря, то мы проведём операцию по перешвартовке ледостойкой платформы «Северный полюс» к новому полю. Это позволит увеличить срок дрейфа полярной станции и собрать дополнительные материалы о меняющемся климате Арктического региона», - сказал Александр Макаров.