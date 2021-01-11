Смерть пришла в новогоднюю ночь

Новый год не для всех прошёл радостно. Например, 1 января 45-летнего жителя Ковдора убили из-за DVD-плеера.

В квартире одного из домов в Ковдоре нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. На месте криминалисты обнаружили следы и орудие преступления – кухонный нож. В убийстве подозревают друга погибшего, с которым тот встречал Новый год.

По версии следствия, когда между приятелями произошёл конфликт, они распивали спиртное. Причиной кровавой ссоры стал сломанный DVD-плеер. В настоящее время обвиняемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.