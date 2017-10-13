Смертельные выстрелы на озере Пуарентъявр в Кольском районе

Мурманчанин предстанет перед судом за убийство, совершённое ещё в 2016 году. Кроме того, мужчину обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством.

Преступление произошло в одном из рыбацких домиков на берегу озера Пуарентъявр в Кольском районе Мурманской области. Как установило следствие, 41-летний рыбак выпивал вместе со своими знакомыми. Постепенно застолье переросло в ссору. Во время конфликта, обвиняемый четыре раза выстрелил в одного из мужчин, сидевшего за столом. От ранений пострадавший скончался на месте. Обвиняемый в это время серьёзно ранил второго рыбака, взял на мушку третьего.

Злоумышленника нашли, на предварительном следствии он признал свою вину. Как оказалось, оружие, из которого стрелял обвиняемый, он хранил незаконно.

Следственные действия длились больше года. Теперь мужчину ждёт суд сразу по нескольким статьям.

- Результатом конфликта стало то, что один из граждан достал пистолет и начал стрелять в присутствующих, - пояснил Евгений Ребров, руководитель следственного отдела по Кольскому району. - Там было 5 человек. Трое знакомых, двое - нет. С теми, кто были обвиняемому незнакомы - двое, он и поругался.