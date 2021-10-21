Смертность на дорогах региона сократилась на 28%

За улучшением статистики – сохраненные человеческие жизни. Поэтому водителей просят быть максимально бдительными на дорогах, чтобы не подвергать опасности себя, своих пассажиров и других участников потока.

Снижение показателей – это результат успешной реализации комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области в 2020 – 2021 годах.