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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.05.22 19:30

Смертность от COVID-19 в мире достигла самого низкого уровня с марта 2020 года

9 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (6), Кандалакшском районе (2) и Кольском районе (1).

Пандемия коронавируса постепенно отступает. Смертность от COVID-19 в мире достигла самого низкого уровня с марта 2020 года. В России темпы заболеваемости продолжают снижаться уже 11 недель.

Из-за улучшения эпидемиологической обстановки регионы снимают ряд ограничений: отменяют масочный режим и закрывают моногоспитали. Однако говорить о полной победе над ковидом преждевременно, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Однако появление новой волны COVID-19 не исключили и в Минздраве РФ. Глава ведомства Михаил Мурашко считает, что в конце мая-начале июня в стране возможен подъём заболеваний коронавирусом. Однако его сила будет зависеть от того, насколько тщательно люди соблюдают меры профилактики. «Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъёма заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», — сказал он.

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