Смогут ли электрокотельные на Кольском полуострове заменить ТЭЦ, работающие на дорогом мазуте, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Одна из главных проблем Мурманской области – мазутозависимость, об уходе от которой речь идёт не первый год. С другой стороны, у нас много электроэнергии, самой дешёвой в Европе. Смогут ли электрокотельные на Кольском полуострове заменить ТЭЦ, работающие на дорогом мазуте? Поиском ответа на этот вопрос занялись журналисты мурманской «Вечёрки».

Домашние скандалы, разборки между соседями, шумные посиделки со спиртным в главной роли, хулиганы, нерадивые хозяева собак, мелкие кражи и драки… С этим ежедневно приходится сталкиваться участковым уполномоченным. Как работают самые народные полицейские и почему им часто приходится выходить за рамки прямых обязанностей, узнают читатели свежего выпуска «Вечернего Мурманска».

В областном центре дополнительного образования «Лапландия» впервые открылся …стоматологический кабинет. Там не только обучают ребят правилам ухода за зубами, но и проводят необходимые процедуры. Почему решили совместить детское творчество и стоматологическую помощь, и как попасть на прием к дантисту из «Лапландии», сообщает сегодняшняя «Вечерка».