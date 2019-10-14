Смотр-конкурс «Алло, мы ищем таланты» ждёт лайков

Они танцуют, поют и показывают акробатические номера. Участники смотра-конкурса «Алло, мы ищем таланты» выступили перед камерами. Кто достоин получить звание самого талантливого и яркого - будут решать пользователи социальных сетей.

Требование тишины в зале для выступлений - более чем оправдано, помещение забито практически до отказа. Здесь как артисты, так и группы поддержки. Всего участников 25 человек, рассказывают организаторы конкурса «Алло, мы ищем таланты». Это певцы, танцоры, музыканты и многие другие. Строгих критериев, с чем выступать нет. Главное, чтобы кандидат в участники был не моложе 14 и не старше 30 лет.

Юлия Шохова, специалист объединения молодёжных центров: «Сегодня проходит смотр. Мы пригласили участников сегодня просто показать свои таланты. Мы будем снимать всё это на видео, а видео будет выкладываться в интернет. В нашу группу. Потом пройдёт голосование. И по результатам голосования наградим самого классного, самого залайканного, скажем так, конкурсанта. Ну и в дальнейшем он сможет выступать на наших, городских мероприятиях и на других мероприятиях тоже».

Анастасия Козлова и Влада Барабанова - одни из тех, кому удалось пройти отборочный этап. В смотре-конкурсе они выступают первыми. Дуэт демонстрирует ловкость рук: девушки жонглируют и делают это профессионально. За плечами у них годы обучения цирковому искусству.

Анастасия Козлова и Влада Барабанова, участницы конкурса «Алло, мы ищем таланты»: «Самое сложное - это, наверное, моменты репетиции. Нужно прорабатывать, прорабатывать и прорабатывать комбинации, чтобы они получались. И понимать друг друга, чтобы номер выглядел как-то…».

На победу настроен каждый. Правда, некоторых немного смущают нацеленные на них объективы. Уже 21 октября видеозаписи выступлений будут размещены в социальных сетях. В течение 10 дней будет идти процедура голосования. Победителем станет участник, набравший больше всего лайков.