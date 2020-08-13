Смотри в оба! Медикам заплатят за выявление рака при диспансеризации и профосмотрах

Порядок назначения стимулирующих выплат уже утверждён. Об этом сообщает Министерство здравоохранения России.

Каждый случай впервые обнаруженного заболевания будет премироваться. 500 рублей получит врач-терапевт или фельдшер, проводивший диспансеризацию. Столько же выплатят медработнику, который своевременно назначил и провёл диагностическое исследование.

Средства на доплаты врачам будут выделяться территориальным Фондом обязательного медицинского страхования. Премии будут назначаться после подтверждения диагноза. В Минздраве напоминают, что диспансеризация помогает в восемь раз чаще диагностировать онкологию на ранних стадиях.