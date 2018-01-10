Смотрим на монитор и выздоравливаем

С 1 января 2018 года каждый заболевший сможет получить консультацию врача при помощи веб-камеры. Законопроект о телемедицине вызвал огромный резонанс среди населения. Кто-то уверен, что это поможет сэкономить время, проводимое в очередях. А кто-то всерьёз опасается за качество оказываемых услуг или не верит в её доступность. И всё же, как и при любом нововведении, для начала стоит ознакомиться со всеми нюансами нововведений.

Федеральный закон о телемедицине предусматривает выписку пациентам электронных рецептов и оказание врачебной помощи дистанционно. Он был принят в июле прошлого года. И тогда многие россияне отнеслись к новшеству несерьёзно, мол, «такого просто не может быть». И вот с 1 января 2018 года проект, который ещё недавно казался фантастикой, стал реальностью и вступил в силу.

- Принятие закона о телемедицине я бы назвала прорывным шагом. Прежде всего, этот закон выверен, он очень долго готовился, - комментирует Татьяна Кусайко, член центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области, член Совета Федерации. – Закон направлен на улучшение оказания медицинской помощи, её качества, её доступности.

Рассчитывать на интернет-обследование могут не все пациенты. Для начала в любом случае необходимо поставить точный диагноз болезни, поэтому, как минимум, один раз на приём к врачу придётся прийти лично. А вот повторные консультации и наблюдения могут осуществляться при помощи веб-камеры. Люди с хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом или ишемической болезнью сердца нуждаются в постоянном контроле, но при этом не обязательно личном. Однако, по привычным для нас простудным и вирусным заболеваниям у врачей своё мнение.

- Я считаю, что при диагнозе ОРВИ, ОРЗ должны быть обязательно повторные явки к врачу, потому что должна быть понятна оскультативная картина заболевания, должна быть проведена фарингоскопия, - считает Татьяна Котыхина, врач - участковый терапевт поликлиники № 1 г.Мурманска. – Я считаю, что должен быть проведён объективный осмотр.

Возможность мобильного контроля пациентов позволит сократить очереди и следовательно сэкономить личное время. Однако, не все мурманчане рады такому нововведению:

- Для тех, кто разбирается в этих всех компьютерных делах, конечно, хорошо и удобно будет.

- Это полный бред! К каждому нужен индивидуальный подход.

- Это хорошо, когда один врач на участке, а у нас в первой поликлинике врачи меняются. Сейчас к одному пришла на один приём, а на второй попадаю к другой, мне приходится всё рассказывать опять.

- Лучше чтобы человека врач осматривал лично, а не по скайпу. Возможность связываться с врачом дистанционно во многом сыграет на руку тем, кто проживает в отдалённых уголках региона. Местные фельдшеры и участковые врачи смогут принимать больше пациентов, затрачивая меньше времени, а в случае затруднений с неясным диагнозом появится возможность подключить к беседе профильного специалиста из города.

Сейчас поликлиники продолжат работать в привычном режиме. Время на веб-связь врачи планируют выделять за счёт того, что некоторые вторичные приёмы будут перенесены в онлайн-режим.

Врачи уверены, новый закон телемедицине приведёт к положительным изменениям в системе здравоохранения. Объективно оценить все преимущества нововведений можно будет спустя время.