Смотрите в эту субботу новый выпуск программы «Реальный регион»

Самый харизматичный командир подлодки Северного флота, блестящий хирург и непобедимый капитан полиции в объективе «Реального региона».

Смотрите в эфире нашего телеканала в субботу в 12.50 и в воскресенье в 22.25.

А интервью уже доступно в паблике «Регион51» в соцсети «ВКонтакте».