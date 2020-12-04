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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.12.20 19:30

Сможет ли лёгкий «Бриз» справиться с глобальными проблемами мира?

В Мурманске состоялся форум «ЭКо Баренц Медиа». На нём выступили экологи, журналисты и общественные деятели стран Баренц-региона. Говорили о том, почему в России неохотно пишут на тему экологии и не перегибают ли палку иностранные информационные агентства.

Тема экологии в российских СМИ представлена недостаточно. В отличие от иностранных коллег, у которых в новостной повестке охрана окружающей среды занимает важное место, наши журналисты об этом писать не любят и не умеют, считают участники форума «ЭКо Баренц Медиа», который в эти дни работает в Мурманске. И ситуацию нужно срочно менять. Ведь общественный контроль и широкое освещение проблемы могут исправить ситуацию с загрязнением природы, подчеркивают эксперты.

Тимофей Суровцев, руководитель центра экологического мониторинга Баренцева региона «Помор: «Ни в одном издании нет экологического отдела. Как правило, журналист, который потребрынок обозревает, он же и на экологию подрывается и пытается что-то там писатьт. Нет ни культуры вот этой. Вы же понимаете, в топах областных норвежских СМИ экология занимает 2-3 строчку стабильно. У нас же: что такое экология, о чём мы говорим? Возможно, множество бытовых проблем накладывается. Поэтому мы решаем проблемы по мере их градации и поступления. Нам, по большому счёту, наверное, не до экологии».

Опасность такого подхода участники конференции видят ещё и в том, что российские СМИ из международной экологической повестки постепенно вытесняются. Точка зрения, которую они пытаются донести, становится не интересной не только для зарубежья, но и для населения нашей страны. В итоге - слышен лишь голос иностранных журналистов, живущих на иностранные гранты и не всегда объективных.

Сергей Шахиджанян, председатель ассоциации «Экопресс», член Союза журналистов России: «Если мы будем анализировать то, как пишут про Россию, и, как пишут про другой мир, получится, что Россия - это просто исчадие зла. Как будто у всех сталелитейные и всевозможные заводы, горнодобывающие предприятия - они абсолютно безвредны, и только в России они вредные. Везде они абсолютно одинаковые. Просто такая позиция, что про Россию пишут только плохое, а про Запад пишут только хорошее».

Одна из целей форума - изменить такое положение дел. Для этого надо объединять пишущих на экологические темы журналистов, экологов и общественников стран Баренц-региона, чтобы все они решали общие задачи. Называться новое сообщество будет «Бриз». Площадка, по планам организаторов, позволит делиться информацией и опытом по работе с экологическими проблемами.

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