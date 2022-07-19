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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.07.22 19:30

Сможет ли современное искусство растопить сердца жителей Арктики

Район Роста в Мурманске сегодня является центром притяжения художников с разных уголков страны. Здесь деятели искусства трудятся над благоустройством города, украшая фасады здания характерными для региона муралами.

Район Роста в Мурманске сегодня является центром притяжения художников с разных уголков страны. Здесь деятели искусства трудятся над благоустройством города, украшая фасады здания характерными для региона муралами.

В прошлом году мастера уличной живописи создали здесь 15 монументальных росписей, в этом муралы нанесли на стены ещё 16 домов, а также впервые украсили арт-объектом девятиэтажное здание. Воплощают в жизнь эту красоту талантливые художники из 10 регионов России: Санкт-Петербурга, Севастополя, Калининграда, Владивостока, Якутска, Архангельска, Петрозаводска, Москвы, Казани и конечно Мурманска.

Андрей Птицын, художник из Петрозаводска: «Очень здорово, что ребята такие активные и приглашают так много участников. Я сделал эскиз на детскую тему, скажем так, натюрморт «Детство». Здесь детские жёлтые резиновые сапоги, в которые будут вставлены игрушки».

Для каждого художника это не просто яркое масштабное граффити, украшающее бетонные блоки, это осмысленная композиция, где даже разбросанным игрушкам есть своё место.

Артём Хазанов, художник из Архангельска: «Это портрет моего сына, но тут у него лицо немного закрыто. Поэтому это для всех детей. Тут я совместил его рисунки с моими. Мне нравится детское творчество, я люблю его, так сказать, интегрировать в свои работы».

Горожане с удовольствием смотрят на старания молодёжи и поддерживают такие идеи. Согласие на нанесение муралов они письменно давали до начала фестиваля урбан-арта «Рост».

Проект можно считать уникальным. Ведь столько уличных картин в одном районе не встретить в других субъектах страны. По итогам фестиваля будет запущен туристический арт-маршрут по Росте для всех желающих.

 

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