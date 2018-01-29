Смысл жизни в танце

«Гранд плие» и «батман тандю» – слова, которые знакомы не всем, а вот для исполнителя классического танца это названия основных движений. Нюансам балета обучили мурманских педагогов хореографических коллективов преподаватель из Санкт-Петербурга.

Татьяна Черкашина, преподаватель из Академии Русского балета имени Вагановой. Она привезла мастер-класс для педагогов – хореографов Мурманска и региона. Классический танец прекрасен своей геометрической ясностью. Позиция ног, рук, корпуса и головы в танце подчиняются точным принципам. Именно из балета заимствованы элементы упражнений для эстрадных, народных и бальных танцев. На протяжении долгого времени российский балет является эталоном, а петербургская школа известна во всем мире. Поэтому для наших хореографов семинар стал значимым событием.

Даже одно занятие с педагогом у станка всегда полезнее для повышения уровня мастерства танцора, чем сотни выслушанных лекций. «Хореографией и балетом можно заниматься только из рук в руки, из ног в ноги, - рассказывает Виктор Выдрин, методист по хореографическому жанру, ДК им С.М. Кирова. - Пока сам не попробуешь, никакие учебники не помогут».

Для преподавателей хореографии танец не просто работа, а смысл жизни. Но даже они полностью отдаются делу, необходимо выходить из зоны комфорта и совершенствоваться. Так вот, урок от приезжих специалистов, по словам мурманских хореографов, это повод переосмыслить всё, что ты делаешь.

- Когда работаешь, то глаз замыливается, на что-то уже не обращаешь внимания, - рассказывает Юлия Князева, преподаватель хореографии. - А мастера, бывшие солисты театров, нам передают свой богатый опыт.

И самое важное в таких мастер-классах то, что уже на ближайших занятиях преподаватели смогут передать полученные знания своим юным подопечным.