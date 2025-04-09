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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.04.25 19:30

«Смыв с себя гарь и копоть пожаров»: в Главном Управлении МЧС состоялась трогательная церемония выхода на пенсию подполковника внутренней службы Владимира Мартышенко

Мурманский пожарно-спасательный гарнизон с гордостью проводил на заслуженный отдых подполковника внутренней службы Владимира Мартышенко, который посвятил 25 лет своей жизни службе в пожарной охране.

Владимир Мартышенко, подполковник внутренней службы: «Какими качествами должен обладать настоящий пожарный? Быть хладнокровным, физически развитым, не поддаваться на эмоции».

- Что бы вы хотели передать тем, кто только начинает службу?

- Любить пожарную охрану. Есть такое понятие у нас – «пожарное братство».

Владимир Юрьевич прошёл путь от простого пожарного до начальника службы пожаротушения. Он был удостоен многих наград, среди которых «За отвагу на пожаре», «За отличие в службе» всех степеней, нагрудный знак «За заслуги» и другие.

По традиции МЧС, уйти на пенсию можно лишь «смыв с себя гарь и копоть пожаров». Это значимый момент, демонстрирующий уважение и признание заслуг.

Владимира Мартышенко провожали под звуки сирен и аплодисменты сослуживцев.

 

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