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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.19 19:30

Сначала ликвидировали ларьки, теперь ломаем голову, в каком виде их вернуть

Правительство Российской Федерации планирует развивать в стране нестационарную торговлю. Уже внесён законопроект о регулировании работы ларьков, тонаров и автолавок. В Мурманске состоялся круглый стол, на котором обсудили данную инициативу.

Ларьки, тонары и автолавки - эти, казалось бы, пережитки прошлого могут успешно конкурировать с крупными торговыми сетями, уверены представители власти. Владельцы этих торговых точек создают рабочие места, приносят в бюджеты разных уровней свою долю налогов и в целом делают жизнь в муниципалитетах комфортнее. Однако, такие объекты не всегда выглядят опрятно. Из 90-х годов прошлого века мы помним, как портили вид дворов и районов обшарпанные жестяные квадратные коробки. Более того, в большинстве из них  не соблюдались элементарные санитарные нормы. В итоге в Мурманске, например, от такой дикой торговли несколько лет назад решили отказаться.

«В отсутствии туалета, в отсутствии умывальника молодая девушка-продавец принимает наличные деньги. Как решить эту проблему? Мы очень хорошо знаем опыт, когда такие нестационарные объекты подключаются без разрешения к домам, используют ресурсы электричества, в частности. Третье - это, конечно, архитектурный облик нашего города», - приводит примеры негативного опыта работы малых торговых точек Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Чтобы урегулировать деятельность нестационарных объектов торговли, правительство вышло с законопроектом. Однако, дорабатывать его будут все вместе - при участии руководителей администраций и предпринимателей. Круглые столы по этому вопросу состоятся на территории всей страны.

«Необходимо найти разумный баланс интересов,  чтобы и нестационарная торговля была в современных видах, - отмечает Алексей Веллер, депутат Госдумы РФ. -  А сегодня есть хорошие современные конструкции. Надо, чтобы  люди не ощущали дискомфорт, а получали только плюсы от пользования вот этими нестационарными видами торговли».

Если тонары и ларьки в России - дело, в общем-то, привычное. То вот что такое автолавки знают далеко не все. В сёлах таким образом иногда продают товары завезённые из райцентра, в городах же это явление распространено слабо. Какими законами регулировать их работу - непонятно. С одной стороны, автолавка - это транспортное средство, с другой - всё же торговый павильон. А если не понятно, как работать, то и открывать такой бизнес, по мнению предпринимателей, рискованно. После принятия закона, считают эксперты, всё изменится.

«Мы ожидаем прирост как минимум в 50 тысяч торговых машин в ближайшие три года, если этот проект будет принят. Проблема в том, что сегодня не урегулировано размещение автолавок, - отметил во время обсуждения Сергей Лобанов, заместитель директора департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. - Они либо размещаются на «птичьих» правах, либо в каких-то квази-моделях искажённых, когда процесс размещения приравнивается к размещению киоска, а машина - не киоск, ей надо двигаться. Превратившись в киоск, она врастает в асфальт и полностью девальвирует саму идею».

По задумке правительства, законопроект должен пройти обсуждение в регионах страны. Далее, все поступившие предложения соберут, проанализируют и вынесут на обсуждение профильного комитета. И только затем закон с существенными доработками рассмотрят в Государственной Думе.

 

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