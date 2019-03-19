Снег – проблема для дорожных служб и коммунальщиков и радость для лыжников

Вопросы поддержания дорог городов Мурманской области в нормальном состоянии после обильных снегопадов и метелей, предстоящего Праздника Севера обсудили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора региона Алексей Тюкавин.

Первый месяц весны в Заполярье заслуженно ассоциируется у всех жителей области с метелями и снегопадами. Сильное ухудшение погодных условий пришлось на эти выходные. Поэтому тема уборки дорог стоит первой в повестке оперативного совещания в региональном правительстве.

«В целях контроля за состоянием автомобильных дорог и оперативного принятия экстренных мер организована круглосуточная работа диспетчерской службы «Мурманскавтодора» и подрядных организаций, - сообщил во время совещания Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. - При наступлении неблагоприятных погодных условий информация поступает в центральную диспетчерскую «Мурманскавтодора», далее она направляется всем заинтересованным лицам».

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин, за выходные дни в диспетчерской «Мурманскавтодора» зафиксировано 15 сообщений: 4 – по федеральной автодороге, 11 – по региональным, в основном, эти обращения связаны с наледью и снежной кашей на магистралях.

Актуальной темой остаётся уборка от снежных завалов на дворовых территориях, а также крыш от наледи и сосулек. В ближайшую неделю в Мурманской области ожидается плюсовая температура воздуха в дневное время и минусовая ночью, что может только усугубить ситуацию.

«Ситуация у нас не улучшается, наблюдается значительное скопление снега на придомовых территориях, проездах, колейность, отсутствие чистки дорог около контейнерных площадок, - отмечает на совещании Алёна Кузнецова, руководитель Государственной жилищной инспекции Мурманской области. - За последние две недели был отмечен сбой в вывозе мусора из-за этого».

Руководитель Госжилинспекции сообщила, что за последние две недели поступило около 180 обращений граждан, связанных с вопросами уборки снега. Муниципалитеты в свою очередь оперативно отрабатывают информацию, полученную от ГЖИ. И практически везде городские территории удаётся поддерживать в нормативном состоянии. Проблемы есть только во дворах – там сфера деятельности управляющих компаний.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили и вопосы организации и проведения предстоящего 85-го Праздника Севера. Более 2500 спортсменов из 12 стран и 70 регионов России примут участие в Мурманском лыжном марафоне, который состоится 30-31 марта. Открытие праздника состоится 23 марта в 17 часов в Ледовом дворце города Мурманска.

Мероприятия приуроченные к празднованию 85-го традиционного Праздника Севера уже стартовали. В Мурманской Долине Уюта уже соревнуются биатлонисты. Подробная программа праздника опубликована на интернет-портале правительства Мурманской области, а также на сайте регионального комитета по физической культуре и спорту.