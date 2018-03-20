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День за днём с «Арктик-ТВ»20.03.18 19:30

Снег держит управляющие компании в постоянном напряжении

Сильные мартовские снегопады  в Мурманске значительно добавили работы коммунальщикам. На уборку снега брошены все силы. Чистить улицы и дворы приходится даже в выходные дни. Сотрудники администрации Первомайского округа провели рейд, чтобы проверить качество уборки снега придомовой территории, а заодно и работу управляющей компании.

Обильные снегопады последних дней заставили работников управляющих компаний браться за лопаты даже в выходные дни. Сотрудники администрации Первомайского округа  Мурманска проверили их работу на территории около дома № 47 по улице Шабалина. Обязанности по содержанию дворов здесь ещё недавно делили несколько компаний. Как результат - спорные участки, которые не убирались.

- Раньше дом № 63 по улице Шабалина был под управлением одной  компании, а дом № 47 по улице Шабалина - другой. Сейчас содержанием и ремонтом занимается одна управляющая компания, - пояснил Игорь Корявко,  начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Первомайского АО. -  Когда территория находится под одной управляющей компанией, эффективность работы намного повышается.

По итогам планового рейда проверяющими особых недочетов не выявлено. Разве что снег на козырьках, который предписано срочно убрать. Двор чистят активно.  Представители управляющей компании обещают устранить все замечания в кратчайшие сроки.

Жители домов работой новой компании довольны. Проезды и пешеходные дорожки убирают, мусор с территории вывозят по графику, контейнеры чистые. Нет особых нареканий и к чистоте подъездов.

- Уборщицы и дворники всё убирают, вовремя посыпают песочком и солью тротуары, - говорит Валентина Подвысоцкая,  жительница дома № 47 по ул.Шабалина. - Мы довольны.

Подпортил образцовую картину коллапс на дороге рядом с домами. Из под земли текла вода, затопив проезжую часть. Жители окрестных домов стали жаловаться на прорыв трубы в социальных сетях ещё рано утром. Специалисты водоканала пытались ликвидировать аварию и вызволить из мокрой снежной каши припаркованные автомобили. От комментариев представители ресурсоснабжающей организации отказались, не назвав причины случившегося.

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