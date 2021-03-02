Снег и метели вносят серьёзные коррективы в нашу жизнь

Небольшое потепление недолго радовало северян. На смену ему вновь пришли метели и сильный ветер. Заместитель начальника «Мурманскавтодор» рассказал, как с последствиями снежной погоды справляются на мурманских трассах.

Ненастная погода только набирает свои обороты, по прогнозам синоптиков, снегопады в Мурманске будут идти ближайшую неделю. «Мурманскавтодор», по словам руководства предприятия, принимает все необходимые меры для предотвращения последствий обильных осадков, а также убедительно просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте в направлении закрытых автомагистралей.

Юрий Касьянов, заместитель начальника ГОКУ «Мурманскавтодор»: «На сегодняшний день на дорогах Мурманской области регионального значения работает 96 единиц техники. По области закрыты две дороги: Кола-Серебрянские ГЭС и автоподъезд к селу Териберка. Остальные дороги открыты. В первую очередь расчищаются дороги, которые имеют автобусное сообщение, во вторую очередь, скажем так, - все остальные дороги».

Несмотря на то, что все силы сейчас брошены на расчистку дорог, мощные снегопады и метели представляют большую угрозу как автолюбителям, так и пешеходам.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску: «Убедительная просьба ко всем участникам дорожного движения - обращать внимание на обильное выпадение осадков и на предстоящие метели. К водителям убедительная просьба соблюдать скоростной режим, соблюдать предписания дорожных знаков и, конечно же, соблюдать дистанцию с впереди едущими транспортными средствами».

ГИБДД города Мурманска не рекомендует северянам выходить на улицу без крайней нужды и по возможности передвигаться на общественном транспорте.