Снег идёт, штаб работает, управляющие компании отчитались в работе

В управлении Октябрьского округа состоялось заседание оперативного штаба по контролю за работой управляющих компаний. На повестке дня, уже традиционно, уборка придомовых территорий от последствий обильных снегопадов.

Встречи с представителями управляющих организаций проходят два раза в неделю. Жилищники отчитываются о проделанной работе не только в общих чертах, но и по конкретным, проблемным адресам.

Виктор Соколов, заместитель начальника управления Октябрьского административного округа г. Мурманска: «Пятого и шестого числа проводили проверки, были проверены 181 адрес, основные замечания - кровли засыпаны снегом».

Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Я считаю, что эти штабы являются очень действенными. Их работу нужно обязательно продолжать, даже в более жёстком порядке и тогда, вероятно, это приведёт к ощутимым для мурманчан результатам».

Если ваша управляющая организация недобросовестно исполняет свои обязанности, можно обратиться с жалобой в управление округов, ГЖИ и прокуратуру.