Снег идёт, управляющие компании его убирают, их работу жёстко контролируют

В Мурманске регулярно проводятся плановые и внеплановые рейды работы управляющих компаний. В этот раз депутаты и специалисты округа проверили порядок во дворе на улице Бабикова, 11.

Вывоз снега, очистка крыши от наледи и сосулек - обязанности управляющей компании. Однако некоторые организации относятся к своей работе халатно. Расшевелить жилищников помогают плановые и внеплановые рейды. Например, двор на улице Бабикова, 11 чистят сразу несколько единиц техники. Жители пожаловались в управление округа, а специалисты предупредили управляющую организацию, что приедут с проверкой. Теперь двор вычищен, но не полностью, так как мешают автомобили.

Владимир Буряк, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Объявления, которые оставляет управляющая компания для автолюбителей, убрать автомобили для расчистки двора, в частности в этом дворе, просто игнорируют. Здесь нужно находить золотую середину, люди жалуются, что не вывозят снег, но нужно видеть проблему, из-за чего не вывозят».

По итогам таких проверок составляют акты и наказывают руководителей управляющих компаний рублем.

Игорь Корявко, заместитель начальника управления Первомайского округа администрации г. Мурманска: «На сегодняшний день проведено 44 рейда по обследованию придомовых территорий, составлены 413 актов, 204 акта направлены в административные комиссии уже для привлечения к административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составляет 1 млн 370 тысяч рублей».

Обратиться с жалобой на плохую работу управляющей компании горожане могут в управление округов, Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру.