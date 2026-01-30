КАК ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ ЗАЙМ: 7 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВПочти у самой вершины Земли: дрейфующая станция СП-42 продолжает работу в Арктике
Снег, мороз и северное сияние: зачем туристы стремятся в Мурманскую область

Мурманская область каждый сезон устанавливает новые рекорды по количеству отдыхающих. Только в период новогодних каникул наш регион выбрали местом отдыха более 126 тысяч человек.

Столица Заполярья переживает туристический бум. И всё чаще на его улицах звучит китайская речь. Поток путешественников из Поднебесной в этот суровый северный край вырос в несколько раз за последние годы. Туристический поток только в новогодние каникулы увеличился на 5%.

Что ищут гости из далекой Азии в Заполярье? И как российский Север покоряет их сердца?

Мяо Дзюнь, турист: «Вчера мы были в Териберке, где мы смогли увидеть Аврору!».

Aurora Borealis или северное сияние – главный магнит для всех приезжих в наш край.  Но, как выяснилось, китайских туристов привлекает на Крайний Север не только магия неба. Они стремятся увидеть Россию настоящую, суровую, героическую и гостеприимную.

Чэнь Чжэнь, турист: «Мы из Китая. Это наш второй день в Мурманске. Тут очень красиво, снега очень много. Я раньше не видела такого большого количества снега у нас в Китае, поэтому для меня это очень интересное путешествие».

Обязательные точки для посещения в столице Арктики – это памятник защитникам Советского Заполярья «Алёша». Наравне по популярности легендарный музей - атомный ледокол «Ленин». В этот сезон на его борт поднялись свыше 7 тысяч экскурсантов, больше чем в 2 раза в сравнении с предыдущим годом.

Главным местом притяжения остаётся Териберка – край земли на берегу океана.

Чэнь Чжэнь, турист: «В Териберке вчера мы видели корабль на пляже и к качели. А сегодня вечером снова поедем смотреть северное сияние в Мурманске. Это удивительно: температура очень низкая, но в Териберке море движется, вода не замёрзла — это очень впечатляет».

Тэйлор Чэнь, турист: «Хотим посмотреть качели — большие качели. А здесь для нас очень холодно, потому что мы из южной части Китая. Мы хотим увидеть много снега и всё замёрзшее».

Но, помимо Териберки, сердце зимнего туризма бьется и в Хибинах. Там действительно много снега. Флагман – курорт «Большой Вудъявр», который побил все рекорды: 51 тысяча гостей и 6 тысяч человек одновременно на склонах в пиковый день. Кроме того, туристы из КНР едут в Заполярье за морскими деликатесами с северным характером: морские ежи, гребешки, краб, рыба и, конечно, фастфуд и уличная еда. Ведь в каждой стране такие блюда имеют свою особенность. Главное, что в сейчас и в ресторанах, и в отдельных фудтраках меню на английском и на китайском языках.

Кроме невероятных впечатлений от гастрономических и природных красот туристы забирают сувениром из Заполярья, например, «Паспорт полярника». Это уникальная вещь и настоящий игровой маршрут по области. Путешественники с азартом собирают штампы – как доказательство покорения Арктики. Для них это важный символ, а каждая страница – отдельная история, о которой можно рассказать друзьям. Туристские информационные центры Мурманской области, где можно получить такой сувенир, в первые дни января приняли более 700 посетителей, и почти каждый второй из них оформил «Паспорт полярника».

Чэнь Чжэнь, турист: «Я полюбил Мурманск, если в будущем у меня будет время, я бы приехала сюда второй раз».

Инвестиции в инфраструктуру, такие как кластер «Хибины» и уникальные арктические «фишки» работают. И если раньше турист ехал один раз, чтобы увидеть Аврору – северное сияние, то теперь он возвращается, чтобы покататься на лыжах, попробовать морепродукты и даже просто подышать чистым заполярным воздухом.

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
