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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.21 19:30

Снег на наши дворы - злободневная тема

Очистка городских территорий от снега в Мурманской области оставляет желать лучшего. Во время оперативного совещания в правительстве Андрей Чибис отчитал руководителей муниципалитетов за плохую работу коммунальных служб.

Минувшие выходные и пришедшая с ними оттепель вскрыла накопившиеся за зиму в городах региона проблемы со снегом. Накатанный за морозы слой осадков растаял и превратился в грязную кашу, иногда доходящую жителям городов до колена. Коммунальные службы с очисткой не справлялись. В результате - огромное число обращений от жителей в адрес губернатора Мурманской области.

Алексей Лыженков, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Сейчас ведётся работа по расчистке дорог и особенно проездов и вывоза снега с мест временного складирования. Во дворах, конечно, ситуация намного сложнее. По дорогам можно отметить, что после снегопадов наступили морозы и это спровоцировало образование твёрдого снежного покрова и ледяного наста. Дальше при повышении температуры от -5 и выше эта снежная масса начинает таять и формировать снежную кашу, которая потребовала от наших дорожников повышенных усилий, более частые проходы по дорогам и так далее».

Такой доклад Андрея Чибиса не удовлетворил. Глава региона обратился к руководителям муниципалитетов и потребовал взять работу по очистке дворов и междворовых проездов на контроль. Где не справляются управляющие компании, помогать техникой и силами городских служб.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для каждого главы администрации и населённого пункта работа должна начинаться с учётом этих погодных условий с разнарядки, а затем заканчиваться каждый рабочий день контролем за тем что, сколько убрано и какие проблемы с этим есть. А сам каждый глава населенного пункта, где есть такая проблема, а она есть практически везде, где выпало огромное количество снега, должен весь этот день объезжать и понимать, что происходит».

Также во время оперативного совещания губернатор Мурманской области представил нового руководителя комитета по молодёжной политике. Им стал бывший глава Почты России по Мурманской области Егор Хаценко.

Кроме того, решился вопрос с гидросамолётом Бе-6ПЛО, установленном на острове Большой Грязный. Ранее он не вошёл в перечень объектов культурного наследия Мурманской области, жители боялись, что уникальное воздушное судно будет утеряно. После вмешательства губернатора самолёт решили закрепить за музеем авиации Северного флота, который и обеспечит его сохранность.

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