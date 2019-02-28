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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.19 19:30

Снег на всех валит одинаково, но вот убирают его по-разному

Переменчивая погода в столице Заполярья не перестаёт  удивлять: за день по несколько раз солнце сменяется обильными снегопадами. Но ситуация на дорогах города  радует, ведь муниципальное предприятие «Управление дорожного хозяйства» работает  круглые сутки. Ежедневно на дороги города выходит порядка 180 единиц снегоуборочной техники. Специалисты, работая в команде, очищают магистрали города. Но лестницы, остановки и почти все пешеходные зоны приходится убирать вручную.

«После последних снегопадов  проблем уже нет. Основная масса снега расчищена: дороги, внутриквартальные проезды,  лестницы, - докладывает Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». -  Сейчас основной упор делается на вывозе снега. На сегодняшний день порядка 220 тысяч кубометром снежных масс вывезено с территории города».

Несмотря на то, что календарная зима заканчивается, запасов пескосоляной смеси осталось больше половины заготовленного объёма. В этом году период снегопадов выдался относительно спокойным: резких потеплений было немного. Однако жалоб на сугробы в этом году избежать не удалось. Если на основных магистралях города Управление дорожного хозяйства справляется с завалами, то во дворах, где за уборку ответственны управляющие компании, ситуация порой складывается удручающей.

«Дворы - это наша беда. Несмотря на требования, несмотря на то, что и Жильный кодекс, и в договорах, которые мы, собственники, подписываем с УК, чётко прописан порядок уборки территории в зимний период, но замечаний много, - сетует Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. -  Управляющие компании это прекрасно понимают, но почему-то не все свои обязательства исполняют».

Если управляющая компания системно не выполняет своих обязательств, то жителям рекомендуют обратиться в Государственную жилищную инспекцию и другие контролирующие органы.

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