Снег надо убирать – автовладельцам предъявлен ультиматум

Вчера в Мурманске прошел сильный снегопад. С последствиями непогоды сотрудники муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» продолжают бороться в круглосуточном режиме. В первую очередь расчищаются основные городские дороги.

– Сложность в работе при очистке территории создают припаркованные вдоль проезжей части автомобили, которые зачастую оставлены автовладельцами с нарушением правил дорожного движения. Как пример – улица Аскольдовцев, здесь парковка ограничена, но не все автолюбители обращают внимание на запрещающие знаки, – отметил избранный глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Уважаемые мурманчане, давайте вместе создавать благоприятные условия, как для жизни, так и для работы в нашем городе. Огромная просьба к жителям улицы Аскольдовцев и ближайших улиц, освободить обочины проезжих частей до 21 часа, чтобы не мешать механизированной уборке и не усложнять работу городских служб.