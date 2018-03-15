Снег падает, но долго на дорогах не лежит

Из-за снегопадов, которые не прекращаются в последние несколько дней, городским службам приходится работать в усиленном режиме. Ежедневно на улицы Мурманска выходит около 180 единиц уборочной техники.

Специалисты Управления дорожного хозяйства трудятся не только днём, но и ночью, так как основные магистрали удобнее убирать, когда поток транспорта минимален. Острее всего на изменения погоды реагируют автолюбители, ведь после обильных осадков сужаются дороги, да и снежная каша или лед под колесами автомобиля могут стать причиной аварии. Впрочем, в этом случае многое зависит от опыта самих водителей. Во многих случаях от личного транспорта и вовсе можно отказаться в пользу троллейбусов и автобусов. Впрочем, ответвленные за чистоту дорог службы уверяют, что с последствиями снегопадов они справятся.

- Ничего сверхъестественного в этом месяце не произошло. Всё-таки для этого времени года погода у нас нормальная, - считает Станислав Ланин, директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства». – Мы к этому совершенно готовы. Основная задача: убрать, подмести и подсыпать дорожное полотно и параллельно планировать вывоз снежных масс.