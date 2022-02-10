Снег «похоронил» спортплощадку в Росляково

Детские и спортивные площадки в зимний период порой остаются незамеченными. Их обходят стороной дворники, работающую уборочную технику на них не увидишь и вовсе. Такая же ситуация сложилась в Росляково на объекте, который находится в ведении муниципального учреждения.

В редакцию «Арктик-ТВ обратились зрители и сообщили, что общество «Авангард» свои обязанности по уборке территории не выполняет, хотя средства на расчистку стадионов из бюджета выделяются. Наша съёмочная группа отправилась на место, чтобы проверить так ли это.

Обеспокоенные зрители «Арктик-ТВ» прислали в редакцию фотографии. На них заваленный снегом комплекс со спортивными площадками, расположенный в Росляково. Чтобы проверить поступившую информацию мы отправились на улицу Приморскую. Каково же было наше удивление, когда мы увидели мужчину с лопатой, он энергично чистил снег. Мы уж было обрадовались, что нашли специалиста, который содержит в порядке территорию, но не тут-то было. Заметив камеру, он энергично начал кому-то звонить, а чуть позже представился тренером и пояснил, что здесь он расчищает лыжню для спортсменов.

А так как снегопадов в городе уже давно не было, то исходя из этого логически можно предположить, что ледяными глыбами лыжню завалила подрядная организация Романа Кастеля. Именно она проводила накануне уборку в авральном режиме. Об этом нам стало известно из городской газеты «Вечерний Мурманск». На красочном развороте печатного издания депутаты горсовета отчитываются о проделанной работе.

Ирина Матвеева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Как видите, механизированная и ручная уборка здесь происходит регулярно, поэтому нигде нет ни сугробов, ни наледи…». Приводит цитату городского депутата Ирины Матвеевой печатное издание.

Нам же по количеству сваленного в кучи снега понятно только одно, что достойной уборкой здесь и не пахнет. На спортивную площадку и футбольное поле и вовсе не зайти – снега по колено. Но у подрядчика и на это есть оправдание.

Роман Кастель, директор подрядной организации: «Там лежит тартановое покрытие, на котором мы оставляем небольшой слой снега, чтобы не повредить резиновую крошку техникой или лопатами, вычищая все до основания. На беговых дорожках, футбольном поле и площадке для баскетбола снег просто уплотняем с помощью снегохода».

Цитата директора подрядной организации опубликована там же, в газете, под словами депутата Матвеевой. Местные жители такую уборку называют халтурной. Ноу-хау от подрядчика уплотнение снега при помощи «снегохода» конечно можно было бы взять на вооружение. Но вопрос в другом. Спортивный объект муниципального учреждения «Авангард», которым руководит Сергей Негода, регулярно получает из городского бюджета средства на уборку спортплощадок. Так куда же уходят деньги? Объяснения, возможно, мы получим только тогда, когда правоохранители заинтересуются этим в прямом и переносном смысле нечистым делом.