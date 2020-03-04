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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.20 19:30

Снег попутал: на АЗС рухнула крыша

В п.Верхнетуломский на АЗС под тяжестью накопившегося снега сложилась пополам и рухнула на землю крыша станции. Фотографии с места происшествия попали в соцсети.

Причиной обрушения навеса над заправочной станцией, по версии  местных жителей, стали пласты снега, которые скопились на крыше этой зимой.  По словам очевидцев, кровлю никто не чистил долгое время.  Несмотря на масштабы ЧП, никто из сотрудников или посетителей АЗС не пострадал.

 

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