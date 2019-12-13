Снег пришлось убирать с обочин дорог вместе с машинами

На улице Аскольдовцев областного центра состоялась серьёзная операция по уборке снега. Поздним вечером там трудились и дворники, и тяжёлая техника. Работу УДХ проинспектировал Евгений Никора. Это первый коммунальный рейд чиновника в должности сити-менеджера.

После обильных снегопадов в Мурманске коммунальным службам приходится работать в усиленном режиме. Дороги и тротуары убирают круглосуточно. Трудятся и дворники, и трактора, и грейдеры. Самая активная работа ведётся вечером и ночью, когда большинство автолюбителей уже вернулись домой, а основные автомагистрали свободны от машин. Такая уборка затронула и улицу Аскольдовцев. Снег вывезли, а вместе с ним и некоторые припаркованные автомобили.

«Я обещал, что мы на улице Аскольдовцев будем чистить снег, - говорит Евгений Никора, глава администрации города Мурманска. - Я обещал, что придётся те машины, которые автолюбители не уберут с обочины, которые будут стоять с нарушением правил дорожного движения, мы будем эвакуировать. Мы свои обещания держим. Снег убирают, машины начали эвакуировать. Вот первую уже вывезли. Нам придётся и дальше так делать!». Автовладельцев о том, что на Аскольдовцев будет проходить уборка снега, предупреждали заранее. Машины просили перепарковать на это время. Такие предупреждения появляются каждую зиму. Однако реагируют на них далеко не все. В этот раз в рейд коммунальные службы вышли вместе с ГИБДД и эвакуатором.

«Наша задача - обеспечить безопасность проведения данного мероприятия, - отмечает Дмитрий Либгард, врио начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску. - На данной улице с левой и с правой сторон расположены знаки, запрещающие остановку и стоянку с ограничением во времени - с 21 до 6 часов утра. На момент прибытия наряда экипажа ДПС были обнаружены автомобили, которые стоят в зоне действия запрещающих дорожных знаков. Были предприняты меры административного воздействия по эвакуации данных транспортных средств».

Благодаря таким действиям улицу удалось очистить полностью и качественно. А вот мурманчанам, которые не обратили внимания на предупреждение городской администрации, забирать свои машины придётся уже со штрафстоянки. Такую практику работы с нерадивыми автовладельцами городские власти планируют применять и при очистке от снега других улиц Мурманска.