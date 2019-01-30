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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.19 19:30

Снег спортсменам не помеха!

В Заполярной столице больше сотни обновленных спортивных площадок. Все они приспособлены для круглогодичного использования. Чтобы  горожане могли бегать и прыгать даже после снегопада, муниципалитет следит за организацией уборки снега.

За последние годы  в Мурманске отремонтированы, реконструированы и установлены 136 новых детских и спортивных площадок. Например, современный физкультурный комплекс в мкр.Росляково был открыт в 2017 году. Он занимает почти  5,5 тысяч квадратных метров, на нём размещены площадки для восьми видов спорта и активного отдыха, заниматься на которых можно круглый год, даже после снегопада.

- Уборка проводится у нас после снегопада в течение трёх дней, - сообщил Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард».

Под открытым небом проходят занятия физкультурой, праздники и спортивные соревнования. Бесплатные и хорошо освещенные спортивные комплексы пользуются большой популярностью у горожан всех возрастов, а следит за их состоянием муниципалитет. «Мы убираем территорию КП «Снежинка»,  в которую входит и стоянка для автомобилей, - сообщил Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард». – А для посетителей нарезаем лыжные трассы. На нас лежит обязанность следить за лыжными трассами и  на Семёновском озере, которые мы организуем  по периметру всего озера».

Зачастую уборке снег мешают автомобили. Поэтому специалисты дорожных служб напоминают автолюбителям, что чистота города напрямую зависит от соблюдения правил парковки.

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Последние комментарии

Сергей
29.01.19 22:13
Вообще то я окончил школу № 27 в 1978 году и она уже тогда была имени Бориса Феоктистовича Сафонова .Что за чушь вы пишите ?
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Кристина
27.01.19 21:21
Спасибо!
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Иванова
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