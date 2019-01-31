Снег в Мурманске вывозят под покровом ночи

Управление дорожным хозяйством областного центра проводит эксперимент. Теперь выпавший снег вывозят в период времени, когда дороги не перегружены автотранспортом.

С недавнего времени уборочная техника стала выезжать в город по «ночному» графику. Так власти Мурманска пытаются подобрать оптимальный режим для вывоза снега с центральных улиц, а придомовые территории чистят, как и раньше, в дневное время суток. Такой метод пока что пилотный, но он уже даёт свои первые результаты. «Такая форма помогла увеличить эффективность работ, за ночь было вывезено более 6 тысяч кубометров снежных масс, - сообщил Станислав Ланин, директор Управления дорожного хозяйства Мурманска. - Порядка 70 процентов техники работает ночью».